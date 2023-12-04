В Москве стало меньше дешевого жилья

Число новостроек до 5 млн рублей в Москве упало в четыре раза

В Москве число квартир в новостройках стоимостью до 5 миллионов рублей резко сократилось. Предложение уменьшилось в четыре раза с прошлого года, пишет РБК со ссылкой на риелторов.

Сейчас в таком ценовом диапазоне на продажу выставлено 548 квартир в столице: 116 лотов в Старой Москве и 432 — в Новой. В 2022 году их количество достигало 2,2 тысячи лотов, подсчитали специалисты платформы bnMAP.pro. Самые доступные варианты жилья раскупили в первую очередь, пояснили эксперты. Также недвижимость подорожала на фоне общего роста цен и завершения строительства ряда объектов. Ввод новых комплексов компенсировать активное вымывание предложения не сумел.

Жилплощадь по цене до 5 миллионов рублей в основном предлагается в реконструированных зданиях. Преимущественно это микростудии размером от 10 до 15 квадратных метров с отделкой и нередко уже с мебелью. Лоты расположены на окраинах, вблизи МКАД или Зеленограда. В Новой Москве с такой ценой продаются студии без отделки площадью около 20 квадратов, но в новостройках.

В агентстве недвижимости «Метриум» отмечают, что предложение в этом сегменте рынка в основном представляют апартаменты: 12 апарт-комплексов против двух жилищных, судя по базе компании. Это студии площадью от 7,4 до 24,4 квадратного метра. Нижний порог на сегодня — 3,1 миллиона рублей. Это студия размером 12,1 квадратного метра с чистовой отделкой на первом этаже ЖК, недалеко от метро «Рязанский проспект».

На рынке вторичного жилья подобных вариантов за год стало меньше в 1,6 раза — 450 в 2023 году против 720 в 2022-м. По данным ЦИАН, это по большей части апартаменты либо «однушки» после перепланировки. Оставшиеся варианты — перепроданные доли и реализуемые с торгов квартиры. Полноценных квартир в этом ценовом диапазоне всего несколько десятков, констатируют риелторы. Это небольшие студии в ЖК в наиболее удаленных от МКАД районах Новой Москвы. Самый бюджетный лот, по сведениям «Домклика», — апартаменты-студия площадью 7,5 квадрата неподалеку от метро «Сокольники». Его цена — 1,1 миллиона рублей.

Снижение предложения «вторички» стоимостью до 5 миллионов объясняется запретом на околонулевые ставки по ипотеке. Вследствие этого спрос перетек с первичного рынка на вторичный, разъяснили эксперты. Кроме того, спрос на дешевое жилье вырос в ожидании роста ключевой ставки. В любом случае для приобретения недвижимости в Москве сумму в 5 миллионов риелторы считают недостаточной. Они предлагают повысить бюджет на покупке до 6,5-8 миллионов рублей. Достойные варианты по такой стоимости можно найти в Троицком округе, Зеленограде, Капотне или ближнем поясе Новой Москвы.

Ранее снижение цен на вторичное жилье на пять-десять процентов спрогнозировала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Стоимость нового жилья, по ее мнению, практически не изменится из-за высокой ключевой ставки.