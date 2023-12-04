Россиян предупредили о потере денег при досрочном закрытии вклада

Финансист Родин: при досрочном закрытии вклада клиент теряет часть дохода

В случае если клиент закрывает банковский вклад раньше срока, он может потерять значительную часть дохода. Об этом предупредил основатель российского агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин, передает «Прайм».

Чаще всего при досрочном погашении вклада начисленные проценты пересчитываются по ставке 0,01 процента. Так, если клиент положил на депозит 500 тысяч рублей под 12 процентов на год, вместо 55 тысяч рублей начисленных процентов он получит 46 тысяч.

Эксперт добавил, что при досрочном снятии средств со вклада к клиенту не могут применять штрафы и санкции. Однако все же вкладчик лишается суммы процентов, на которую надеялся, и фактически на этом не зарабатывает. При этом если банк уже начислил проценты на счет, и клиент их потратил, банк пересчитает ставку и вернет клиенту сумму за вычетом уже начисленных ранее процентов.

Родин подчеркнул, что условия во всех банках различаются, поэтому важно читать условия досрочного погашения вклада в договоре или уточнять этот вопрос у представителей банка. Например, некоторые кредитные организации начисляют проценты по ставке 2/3 или 6/10 от изначальной, если деньги лежали на счету больше шести месяцев.

В настоящее время больше половины российской городской молодежи (58 процентов) не доверяют банковским вкладам как инструменту для сбережений. Причем, чем ниже потребительские возможности граждан, тем больше они сомневаются в рациональности хранения денег в банке. По мнению молодых людей, накопленные средства лучше вкладывать в то, что можно контролировать: например, в бизнес, недвижимость, драгоценные металлы.