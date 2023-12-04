Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
2:1
Завершен
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Рубин
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Торино
Сегодня
22:45 (Мск)
Аталанта
Италия - Серия А|14-й тур
Сельта
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|15-й тур
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Аризона Койотс
Завтра
05:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
17:48, 4 декабря 2023Спорт

Принято решение о проведении тура РПЛ в мороз

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что 18-й тур чемпионата России проведут

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что 18-й тур чемпионата России было решено проводить. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Таким образом, матчи 18-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 декабря. В эти дни в Москве прогнозируется до 18 градусов мороза. При этом Алаев подчеркнул, что главные судьи матча будут проводить замеры температуры перед началом встреч и принимать решения в соответствии с погодными показателями.

3 декабря в Москве прошла встреча между ЦСКА и «Ростовом». Матч был под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится 1 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Иностранки массово надевают шубы под русские песни и хотят быть «типичными славянками». Почему за этим следят миллионы?

      В Польше заявили о переходе России к тактике полного уничтожения ВСУ. Генерал объяснил, в чем просчитался Киев

      В WhatsApp появилась новая функция

      Поставщикам ЖКУ начнут компенсировать расходы из главной «кубышки» России

      Алибасов прокомментировал выселение Федосеевой-Шукшиной

      Костомаров рассказал о предстоящей операции

      Врач раскрыла россиянам опасность популярного тренда с трусами поверх колготок

      На Украине пожаловались на используемые ВСУ истребители

      Агата Муцениеце назвала Москву ужасной

      Наследник «некомпетентного» короля Карла III стал метить на его место

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости