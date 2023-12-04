Принято решение о проведении тура РПЛ в мороз

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что 18-й тур чемпионата России проведут

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев сообщил, что 18-й тур чемпионата России было решено проводить. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Таким образом, матчи 18-го тура РПЛ пройдут с 8 по 10 декабря. В эти дни в Москве прогнозируется до 18 градусов мороза. При этом Алаев подчеркнул, что главные судьи матча будут проводить замеры температуры перед началом встреч и принимать решения в соответствии с погодными показателями.

3 декабря в Москве прошла встреча между ЦСКА и «Ростовом». Матч был под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Главный тренер ростовчан Валерий Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится 1 марта.