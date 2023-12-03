Карпин назвал убийством футбола проведение матчей при снегопаде

Тренер Валерий Карпин назвал убийством футбола матч ЦСКА и «Ростова» в снегопад

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал проведение матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА при сильном снегопаде. Его слова приводит «Чемпионат».

Специалист назвал игру в подобных погодных условиях убийством футбола. «Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду», — заявил он.

Матч ЦСКА и «Ростова» прошел в Москве 3 декабря. Встреча была под угрозой срыва из-за накрывшего столицу снегопада. Карпин выступал за перенос матча на 4 декабря, однако судейская бригада приняла решение провести игру.

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голами отметились Федор Чалов и Виктор Мендес.