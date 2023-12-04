Стали известны подробности состояния худрука Малого театра Соломина

«Известия»: худрука Малого театра Соломина перевели в отделение неврологии

Стали известны подробности состояния госпитализированного народного артиста России и художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. Об этом пишут «Известия».

По данным источника издания, состояния 88-летнего Соломина уже улучшилось. Сейчас артиста перевели из реанимации в отделение неврологии. Врачи наблюдают положительную динамику, но не констатируют полное выздоровление. Источник отмечает, что Соломину предстоит длительное восстановление.

У Соломина была диагностирована двусторонняя пневмония. Отмечается, что заболевание развилось на фоне перенесенного инсульта и развивающейся деменции.

Об экстренной госпитализации народного артиста стало известно 6 ноября. Актер потерял сознание во время прогулки. Скорую помощь вызвали очевидцы.