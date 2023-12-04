В Центробанке оценили динамику максимальных ставок по рублевым вкладам

ЦБ: средняя максимальная ставка по рублевым вкладам замерла на уровне 13,64 %

В третьей декаде ноября 2023 года средний размер максимальной ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках России сохранился на уровне 13,64 процента годовых. Показатель остался на отметке, зафиксированной в середине последнего месяца осени. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

В то же время показатель конца ноября превысил на 0,07 процентных пункта уровень, установленный в начале месяца. По итогам первой декады ноября размер средней максимальной ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках России находился на уровне 13,57 процента годовых, уточняется в пресс-релизе регулятора.

Для сравнения, самый высокий показатель был зафиксирован в первой декаде марта 2022 года — 20,51 процента, самый низкий — в первой декаде октября 2020-го (4,33 процента). Размер средней максимальной ставки по вкладам во многом следует за динамикой ключевой ставки. В начале весны прошлого года руководство регулятора подняло ключевую ставку с 9,5 до 20 процентов годовых — этому же примеру последовали и российские банки. В октябре же 2020-го ключевая ставка находилась на уровне 4,25 процента. В настоящее время ее размер удерживается на отметке в 15 процентов годовых.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев назвал банковские вклады одним из самых доступных финансовых инструментов для получения дополнительной прибыли. Эксперт обосновал это высокими процентными ставками по такому виду банковских продуктов. При этом тенденция роста ставок, по мнению аналитика, может сохраниться в среднесрочной перспективе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.