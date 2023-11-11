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06:30, 11 ноября 2023Экономика

Россиянам посоветовали отказаться от одного из типов вложений

Экономист Беляев посоветовал россиянам временно не вкладываться в валюту

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Валюта — привычный инструмент для вложений с целью увеличения прибыли или перестраховки от инфляции, однако сейчас от него стоит отказаться, полагает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Не вкладываться в валюту он посоветовал россиянам в беседе с «Лентой.ру».

По данным Центробанка, в октябре жители России нарастили покупку иностранной валюты втрое — до 120,9 миллиарда рублей. В сентябре этот показатель равнялся 40,7 миллиарда рублей.

По словам эксперта, сейчас валюту можно покупать, только если она действительно для чего-то нужна. Например, для поездок за границу. «В течение, как минимум, 3-4 месяцев рассматривать валюту не стоит, при чем независимо от того, какая валюта. Я не вижу перспектив для заметного укрепления рубля, но и для серьезного обесценивания рубля сейчас условий, на мой взгляд, нет. Значит, если хочется выиграть что-то или защититься от инфляции, надо искать иные инструменты», — поделился мнением экономист.

В качестве наиболее доступного альтернативного финансового инструмента он назвал вклады в банке, отметив, что сейчас по ним достаточно высокие процентные ставки. «Тем более [глава Центробанка Эльвира] Набиуллина дала понять, что она не собирается эту ставку снижать. Значит, ставки по вкладам и депозитам будут находиться на высоком уровне», — добавил Беляев.

Ранее руководитель Банка России Эльвира Набиуллина исключила скорое понижение ключевой ставки. По ее словам, целью регулятора остается возврат инфляции к целевому уровню 4 процента к концу 2024 года, а для этого необходимо удержание высокой ключевой ставки в течение нескольких кварталов.

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      Екатерина Смирная
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