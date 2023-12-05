40-летний Ковальчук возобновил карьеру и подписал контракт со «Спартаком»

40-летний Илья Ковальчук возобновил карьеру и подписал контракт со «Спартаком»

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук возобновил игровую карьеру, подписав контракт с московским «Спартаком», сообщает «Чемпионат».

Об этом было объявлено во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором красно-белые играют с «Динамо». За Спартак Ковальчук будет выступать под 71-м номером.

В октябре 40-летний Ковальчук высказался о возможном возобновлении игровой карьеры. По его словам, он рассматривает вариант только с московским «Спартаком».

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Спартака».