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14:11, 2 октября 2023Спорт

Ковальчук высказался о возможном продолжении карьеры в «Спартаке»

Ковальчук заявил, что скоро примет решение о возобновлении карьеры в «Спартаке»

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук высказался о возможном возобновлении игровой карьеры. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он рассматривает вариант только с московским «Спартаком», но сначала ему нужно обговорить детали с главным тренером команды Алексеем Жамновым. «У меня давно не было соревновательной практики, хотя я постоянно тренируюсь. Займет некоторое время, чтобы подготовить себя и помочь команде. Думаю, пройдет пара недель максимум — и будет решение», — рассказал Ковальчук.

2 августа прошлого года олимпийский чемпион Илья Каблуков анонсировал скорое возобновление карьеры Ковальчуком. «У меня есть инсайд. Скажем так: мы увидим его. Может, мои источники врут, а может, и нет. Давайте оставим интригу», — заявил хоккеист.

Ковальчук выступал в Национальной хоккейной лиге за несколько клубов больше десяти лет. Последней командой форварда был омский «Авангард», с которым он завоевал Кубок Гагарина. Спортсмен приостановил карьеру после сезона-2020/2021.

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    Алексей Гусев
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