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15:41, 5 декабря 2023Ценности

Бизнесмен Ефремов начнет торговать поношенными вещами после скандала с фейками

Звездный бизнесмен Никита Ефремов начнет торговать поношенными вещами

Кадр: Nikita Efremov / YouTube

Владелец одноименной сети магазинов кроссовок Никита Ефремов, который сотрудничает с Инстасамкой, Тимати, Бастой, Нурланом Сабуровым и другими звездами, начнет торговать поношенными вещами в своих магазинах. Об этом пишет Baza в Telegram.

Известно, что спустя 10 дней после скандала, связанного с продажей фейковой обуви, звездный бизнесмен добавил новый вид экономической деятельности (ОКВЭД) в свое ИП — «торговля товарами, бывшими в употреблении». При этом отмечается, что под таким ОКВЭД обычно работают секонд-хенды.

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Как сообщает издание, дело по заявлению покупателя Владимира Ижмукова, который заметил на товарах в магазине Ефремова отсутствие необходимой маркировки, почти не двигается. Уточняется, что полиция опросила мужчину один раз. Роспотребнадзор, в свою очередь, еще не прислал письмо по результатам проверки.

В октябре в магазинах звездного московского бизнесмена прошли обыски. Правоохранители пришли с проверкой в бутик с названием NIKITA EFREMOV, который располагается на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В частности, сотрудники изучали оригинальность выставленных на продажу кроссовок различных брендов.

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      Екатерина Ештокина
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