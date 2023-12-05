Бизнесмен Ефремов начнет торговать поношенными вещами после скандала с фейками

Звездный бизнесмен Никита Ефремов начнет торговать поношенными вещами

Владелец одноименной сети магазинов кроссовок Никита Ефремов, который сотрудничает с Инстасамкой, Тимати, Бастой, Нурланом Сабуровым и другими звездами, начнет торговать поношенными вещами в своих магазинах. Об этом пишет Baza в Telegram.

Известно, что спустя 10 дней после скандала, связанного с продажей фейковой обуви, звездный бизнесмен добавил новый вид экономической деятельности (ОКВЭД) в свое ИП — «торговля товарами, бывшими в употреблении». При этом отмечается, что под таким ОКВЭД обычно работают секонд-хенды.

Как сообщает издание, дело по заявлению покупателя Владимира Ижмукова, который заметил на товарах в магазине Ефремова отсутствие необходимой маркировки, почти не двигается. Уточняется, что полиция опросила мужчину один раз. Роспотребнадзор, в свою очередь, еще не прислал письмо по результатам проверки.

В октябре в магазинах звездного московского бизнесмена прошли обыски. Правоохранители пришли с проверкой в бутик с названием NIKITA EFREMOV, который располагается на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В частности, сотрудники изучали оригинальность выставленных на продажу кроссовок различных брендов.