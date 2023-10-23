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12:06, 23 октября 2023Ценности

В магазинах звездного московского бизнесмена прошли обыски

Mash: в магазине обуви бизнесмена Никиты Ефремова прошли обыски

Кадр: NIKITA EFREMOV / YouTube

В магазинах обуви бизнесмена Никиты Ефремова, который сотрудничает с Инстасамкой, Тимати, Бастой, Нурланом Сабуровым и другими звездами, прошли обыски. Об этом сообщает Mash.

Выяснилось, что правоохранители пришли с проверкой в бутик с названием NIKITA EFREMOV, который располагается на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. В частности, сотрудники изучают оригинальность выставленных на продажу кроссовок различных брендов.

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Ранее обыски прошли и в столичном магазине Ефремова — во время следственных мероприятий работники правоохранительных органов изъяли 5000 пар обуви со склада и витрин. Тогда жалоба поступила от 30-летнего мужчины по имени Владимир Ижмуков, который не нашел маркировки «Честный знак» на товарах в торговой точке.

Попросили маркировку и лицензионное соглашение от первообладателей Adidas и Nike. Нам ни одного документа не предоставили, сказали, что приедет юрист — и он все покажет. Приехал юрист, никаких доков не показал, начал грубить, мол, вы кто такие, я не буду с вами говорить

Владимир Ижмуков

На данный момент оба бутика NIKITA EFREMOV закрыты. Сам Ефремов, который сейчас находится в США, пока никак не отреагировал на новости о прошедших обысках.

В марте 2022 года Инстасамка (Дарья Зотеева) рассказала, что приобрела в ЦУМе поддельную обувь люксового модного дома Prada. Она опубликовала коллаж, на котором показала оригинальные тапки из розового искусственного меха с логотипом бренда. Затем она продемонстрировала реплику товара, которую ей продали в бутике.

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      Карина Черных
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