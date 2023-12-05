Финляндия начнет производство боеприпасов для ВСУ

Минобороны Финляндии сообщило о планах начать производство боеприпасов для ВСУ

Финляндия начнет производство боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен в интервью газете Iltalehti.

«Мы завершили переговоры о том, как Финляндия будет и дальше увеличивать производство тяжелых боеприпасов для вооружения Украины. Это решение будет принято в ближайшее время, вероятно, до Рождества», — отметил глава оборонного ведомства.

Кайкконен добавил, что целью Финляндии является значительное повышение объемов производств. Он также подчеркнул, что Хельсинки намерены наращивать производство совместном с другими странами Северной Европы.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел Финляндии организовало онлайн-курсы для представителей бизнеса по практической реализации антироссийских санкций. Глава финского МИД Элина Валтонен отметила, что целью курса является повышение эффективности действующих против России рестрикций. Санкции, введенные ЕС в отношении России, беспрецедентно обширны, что создает проблемы для их практической реализации санкций.