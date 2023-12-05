Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 5 декабря 2023Силовые структуры

Имущество холдинга российского экс-депутата арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал имущество холдинга экс-депутата Гольдмана на сумму 830 млн рублей

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Суды Красноярского края наложили арест на имущество холдинга «Гольдман групп», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания региона Роману Гольдману. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил начальник краевого главка МВД России Александр Речицкий во время пресс-конференции.

Стоимость 383 объектов арестованного имущества компании оценивается в 830 миллионов рублей. Кроме собственности холдинга суды наложили арест и на шесть объектов личного имущества Гольдмана на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Экс-парламентарий был объявлен в розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве с ущербом на один миллиард рублей. Расследование было инициировано после обращения более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад».

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

      Женщина поймала мужа на измене с крестной матерью их детей

      Назван город России с самым дешевым шампанским

      Стало известно о строительстве железной дороги между Мариуполем и Запорожьем

      Пластический хирург опроверг миф о популярном способе похудения

      В российской школе произошел взрыв

      В Финляндии рассказали о военных мотивах закрытия границы с Россией

      В Крыму женщина покормила соломкой медведя и лишилась части пальца

      Иностранца и троих россиян задержали за серию краж из домов в приграничной зоне

      В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости