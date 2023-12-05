Имущество холдинга российского экс-депутата арестовали по делу о мошенничестве

Суд арестовал имущество холдинга экс-депутата Гольдмана на сумму 830 млн рублей

Суды Красноярского края наложили арест на имущество холдинга «Гольдман групп», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания региона Роману Гольдману. Об этом во вторник, 5 декабря, сообщил начальник краевого главка МВД России Александр Речицкий во время пресс-конференции.

Стоимость 383 объектов арестованного имущества компании оценивается в 830 миллионов рублей. Кроме собственности холдинга суды наложили арест и на шесть объектов личного имущества Гольдмана на общую сумму в 3,5 миллиона рублей.

Экс-парламентарий был объявлен в розыск 24 ноября после возбуждения уголовного дела о мошенничестве с ущербом на один миллиард рублей. Расследование было инициировано после обращения более тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад».