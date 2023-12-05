Макгрегор высказался о своих президентских амбициях

Боец Конор Макгрегор допустил, что будет баллотироваться в президенты Ирландии

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор допустил, что будет баллотироваться в президенты страны. О своих политических амбициях спортсмен высказался в соцсети X.

«Если я буду баллотироваться, моими потенциальными конкурентами будут Джерри Адам — 78 лет, Берти Ахерн — 75 лет, Энда Кенни — 74 года. Каждый неразрывно связан с политикой своей партии. Эти партии управляют собой, а не людьми. И есть я — 35 лет, молодой, активный, увлеченный, свежая кровь в игре. Я слушаю, я поддерживаю, я адаптируюсь», — написал Макгрегор.

Боец отметил, что у него нет политической предвзятости и фаворитизма. «Не я был бы у власти в качестве президента, а народ Ирландии. Это были бы я и вы», — добавил спортсмен.

4 декабря Макрегор выложил в соцсетях свое фото с подписью: «Ирландия, твой президент». Ранее боец раскритиковал власти страны на фоне массовых беспорядков, возникших в Дублине после нападения мигранта на местную жительницу с детьми. Он осудил участников акции, а также призвал к переменам в Ирландии.

В данный момент пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс. Следующие выборы пройдут в стране в 2025 году, глава государства будет избран на семь лет. Баллотироваться имеет право гражданин, достигший возраста 35 лет, а также выдвинутый на выборы как минимум 20 членами парламента или 4 местными органами власти.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Последний поединок ирландец провел в июле 2021 года против американца Дастина Порье, когда получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. Всего в его активе 22 победы при 6 поражениях в карьере.