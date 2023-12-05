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00:04, 6 декабря 2023Спорт

Месси высказался о сложностях адаптации к жизни в Майами

Лионель Месси среди сложностей адаптации в Майами назвал пробки и жару

Фото: Sam Navarro / Reuters

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси высказался о сложностях адаптации к жизни в США. Об этом сообщает Time.

По словам игрока, он не может ни на что жаловаться. «Пожалуй, самое сложное в адаптации — это пробки. Хотя в Париже с ними тоже было сложно», — заявил Месси.

Аргентинец среди сложностей адаптации также назвал жару и влажность. «Находиться здесь на пляже или в отпуске — это может быть приятно. Но с точки зрения спорта, тренировок и матчей, особенно летом, — это немного слишком, и это заметно», — отметил футболист.

36-летний Месси пополнил состав «Интер Майами» 15 июля. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

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      Алексей Гусев
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