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07:46, 5 декабря 2023Путешествия

Россиянка описала поездку на Шри-Ланку фразой «обезьяны были вместо будильника»

Фото: Unsplash

Российская путешественница отдохнула на Шри-Ланке и пожаловалась на обилие насекомых и обезьян. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Огромное количество муравьев больше наших раза в два, пауки и осы», — такой фразой описала поездку россиянка. Она рассказала, что перед сном ей приходилось «обливать весь номер» спреем от насекомых и зажигать отпугивающие спирали.

Туристка добавила, что ее номер в отеле находился на последнем этаже, поэтому она постоянно слышала прыгающих по крыше обезьян. «Рано утром они были у нас вместо будильника», — отметила читательница портала.

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При этом автор отзыва заявила, что в целом отдых ей понравился, хотя она посоветовала путешественникам брать с собой защитные средства от насекомых.

Ранее Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из семи стран, в том числе России. Правило будет действовать до 31 марта 2024 года. Чтобы точно попасть на курорт без дополнительных сборов, россиянам посоветовали заранее оформлять электронное разрешение на поездку (ETA).

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      Мария Борисова
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