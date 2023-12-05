Россиянка описала поездку на Шри-Ланку фразой «обезьяны были вместо будильника»

Российская путешественница отдохнула на Шри-Ланке и пожаловалась на обилие насекомых и обезьян. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма».

«Огромное количество муравьев больше наших раза в два, пауки и осы», — такой фразой описала поездку россиянка. Она рассказала, что перед сном ей приходилось «обливать весь номер» спреем от насекомых и зажигать отпугивающие спирали.

Туристка добавила, что ее номер в отеле находился на последнем этаже, поэтому она постоянно слышала прыгающих по крыше обезьян. «Рано утром они были у нас вместо будильника», — отметила читательница портала.

При этом автор отзыва заявила, что в целом отдых ей понравился, хотя она посоветовала путешественникам брать с собой защитные средства от насекомых.

Ранее Шри-Ланка начала выдавать бесплатные визы туристам из семи стран, в том числе России. Правило будет действовать до 31 марта 2024 года. Чтобы точно попасть на курорт без дополнительных сборов, россиянам посоветовали заранее оформлять электронное разрешение на поездку (ETA).