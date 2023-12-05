«Ростех» досрочно выполнил гособоронзаказ на поставку ЗРПК «Панцирь-С»

«Высокоточные комплексы» выполнили гособоронзаказ на поставку ЗРПК «Панцирь-С»

Предприятие госкорпорации «Ростех» — холдинг «Высокоточные комплексы» — досрочно выполнило гособоронзаказ на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С». Об этом сообщает ТАСС.

По данным холдинга, эффективность работы ЗРПК по целям, в частности, «сложным» снарядам и ракетам большой дальности, повышена благодаря внедрению соответствующих доработок. «Результаты боевого применения комплекса показали правильность ранее принятых конструкторских решений», — сообщили в компании.

В холдинге отметили, что производитель ЗРПК продолжает выпускать комплексы сверх графика.

В ноябре газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве и военно-промышленном комплексе сообщила, что Минобороны России прорабатывает вопрос оснащения малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 «Буян-М» зенитными ракетно-артиллерийскими комплексами «Панцирь-М».

В том же месяце в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) заявили, что боевые возможности российского ЗРПК «Панцирь-С1» сделали его одним из самых популярных образцов на мировом рынке систем противовоздушной обороны (ПВО).