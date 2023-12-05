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11:42, 5 декабря 2023Спорт

Уволенный футбольный тренер из России призвал избавляться от иностранцев

Калешин заявил, что иностранные тренеры должны за два месяца учить русский язык

Фото: Unsplash

Российский тренер Евгений Калешин, недавно уволенный из клуба Первой лиги по футболу «Акрон», призвал избавляться от иностранных специалистов. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

Калешин заявил, что иностранцы должны за два месяца выучить русский язык и проводить пресс-конференции только на русском. «Если он язык не выучил — пинок под зад и огромный штраф, увольнение. Если не учишь язык — значит, ты не уважаешь Россию», — посчитал он.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года по ноябрь 2023-го. В клубе заявили, что приняли решение прекратить трудовые отношения со специалистом из-за разногласий в пути развития.

В минувшем сезоне тольяттинцы дошли до финала Пути регионов Кубка России, победив клубы Российской премьер-лиги «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». В матче за выход в суперфинал «Акрон» уступил «Краснодару».

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      Анастасия Борисова
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