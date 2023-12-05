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10:30, 5 декабря 2023Экономика

Назван город России с самым дешевым шампанским

Руспродсоюз: российское шампанское за 2023 год подорожало в среднем на 6,25 %
СюжетКурс доллара:

Фото: Unsplash

Российское шампанское за 2023 год подорожало в среднем на 6,25 процента. Средние цены на напиток назвали эксперты Руспродсоюза, их слова приводит газета «Известия».

К концу года стоимость игристого вина в России поднялась до 465,6 рубля. Самый дорогой напиток найден в административном центре Чукотки, Анадыре, — там за него придется заплатить 757,2 рубля. Шампанское в Москве обойдется в 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге — в 520,6 рубля. Самое дешевое шампанское можно приобрести в Югре: одна бутылка в городе Белоярский стоит 310,9 рубля.

По словам зампреда правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Леона, перед Новым годом цены на шампанское вряд ли поднимутся.

«В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуются по скидкам и акциям», — объяснил он.

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Как показали опросы компании NielsenIQ, самыми популярными у россиян игристыми винами в 2023 году стали Santo Stefano, «Абрау-Дюрсо» и «Дербентское». Также в первой пятерке оказались игристое вино под маркой Chateau Tamagne и «Левъ Голицынъ». Бренды Martini и Mondoro в этом году вылетели из топа.

По словам президента группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павла Титова, бутылка хорошего российского игристого вина стоит минимум 400-450 рублей за бутылку. Цена напитка зависит от стоимости сырья: финансирования виноградников, рабочей силы и комплектующих. При этом 15 процентов стоимости напитка зависят от курса доллара и евро, так как пробки, этикетки, бумага и печатное оборудование приобретаются за валюту.

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      Вячеслав Агапов
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