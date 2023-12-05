В «Ахмате» отреагировали на информацию о стычке в перерыве матча со «Спартаком»

В «Ахмате» назвали ложными сообщения о стычке в перерыве матча со «Спартаком»

В пресс-службе грозненского «Ахмата» отреагировали на информацию о стычке футболистов и тренеров во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Появившиеся в интернете сообщения о якобы инциденте в перерыве матча со "Спартаком" абсолютно ложные и не соответствуют действительности», — заявили в «Ахмате», подчеркнув, что у клуба всегда были прекрасные отношения со спартаковцами.

Ранее глава пресс-службы московской команды Дмитрий Зеленов не стал отрицать появившуюся информацию. «Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года», — заявил он.

5 декабря сообщалось, что председатель парламента Чечни Магомед Даудов помог предотвратить массовую драку с участием футболистов и тренеров «Ахмата» и «Спартака». Конфликт произошел в подтрибунном помещении после окончания первого тайма. Представители «Ахмата» упрекнули спартаковцев в неподобающем поведении, а член тренерского штаба «Спартака» Карлос Морено получил удар от одного из грозненцев и попытался ответить.