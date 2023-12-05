Тренер «Спартака» подвергся нападению в матче с «Ахматом». Москвичам угрожали, что просто так они из Чечни не уедут

Драку игроков «Ахмата» и «Спартака» предотвратил член парламента Чечни Даудов

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов помог предотвратить массовую драку с участием футболистов и тренеров «Ахмата» и «Спартака» во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Baza.

Конфликт произошел в подтрибунном помещении после окончания первого тайма. Представители «Ахмата» упрекнули спартаковцев в неподобающем поведении, а член тренерского штаба «Спартака» Карлос Морено получил удар от одного из грозненцев и попытался ответить.

В конфликт вмешалась охрана, а противоборствующие стороны начали договариваться о выяснении отношений после игры. Отмечается, что якобы спартаковцам обещали, что просто так они из Чечни не уедут. После этого в подтрибунное помещение спустился Даудов, который пообщался с представителями «Спартака» и выступил перед футболистами обеих команд с примиряющей речью.

В «Спартаке» подтвердили информацию о конфликте

Комментарий «Чемпионату» дал глава пресс-службы московской команды Дмитрий Зеленов. Он не стал отрицать появившуюся информацию.

В футболе всякое случается. Матч действительно получился эмоциональным. Но мы не видим смысла заострять на этом внимание. Сейчас команда сосредоточена на подготовке к заключительной игре года Дмитрий Зеленов

В первом тайме был удален главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль

На 35-й минуте встречи косовский хавбек «Ахмата» Бернард Бериша сделал голевую передачу на Гамида Агаларова, который открыл счет. После этого автор паса побежал к скамейке запасных московского «Спартака» и двумя ногами прыгнул в сторону главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. Испанец в ответ обхватил футболиста двумя руками и бросил того на газон.

Главный арбитр встречи Евгений Кукуляк удалил Абаскаля, а Бериша был наказан предупреждением. После этого на поле между игроками и тренерами обеих команд возник конфликт, который удалось быстро урегулировать.

Абаскалю грозит дисквалификация на срок до четырех матчей

Кукуляк в протоколе матча причиной удаления главного тренера красно-белых назвал его «агрессивное поведение и физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры». Согласно дисциплинарному регламенту Российского футбольного союза (РФС), такое нарушение наказывается дисквалификацией до четырех матчей. Решение будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС, которое состоится в четверг, 7 декабря.

При этом в КДК подчеркнули, что Бериша избежит дополнительного наказания. Глава комитета Артур Григорьянц заявил, что судьи видели эпизод и оценили его желтой карточкой.

Дополнительно по обращению не можем рассмотреть, потому что нет юрисдикции Артур Григорьянц

Матч завершился победой «Ахмата» со счетом 2:1

Игра прошла в воскресенье, 3 декабря. После гола Агаларова полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в концовке первого тайма, но в начале второй половины игры Светослав Ковачев точным ударом из пределов штрафной принес победу хозяевам. До этой встречи грозненцы не выигрывали в РПЛ со 2 сентября.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмом месте в чемпионате России. «Ахмат» остается аутсайдером РПЛ и занимает 13-ю строчку турнирной таблицы.