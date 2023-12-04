Игрок «Ахмата» избежит наказания за прыжок в сторону тренера «Спартака»

Игрок «Ахмата» Бериша избежит наказания за прыжок в сторону тренера «Спартака»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Бернард Бериша избежит наказания за прыжок в сторону главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что судьи видели эпизод и оценили его желтой карточкой. «Дополнительно по обращению не можем рассмотреть, потому что нет юрисдикции», — добавил функционер.

Инцидент произошел во время матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), который прошел в воскресенье, 3 декабря, в Грозном и завершился победой хозяев со счетом 2:1. После первого гола грозненцев Бериша побежал к скамейке «Спартака» и прыгнул в сторону Абаскаля. Испанский тренер в ответ толкнул косовского футболиста и получил красную карточку. Теперь ему грозит дисквалификация на срок до четырех матчей.

Бериша играет за «Ахмат» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в РПЛ, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.