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20:04, 3 декабря 2023Спорт

Тренера «Спартака» удалили за толчок игрока команды-соперника во время матча РПЛ

Тренера «Спартака» Абаскаля удалили за толчок игрока команды-соперника Беришы

Фото: Stupnikov Alexander / FC «Spartak» / Globallookpress.com

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль получил красную карточку в первом тайме матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ахмата». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Футболист грозненцев Бернард Бериша сделал голевую передачу на Гамида Агаларова, после чего подбежал к скамейке запасных красно-белых. Абаскаль толкнул футболиста команды-соперника, за что был удален.

Хавбек «Спартака» Антон Зиньковский сравнял счет в концовке первого тайма. На момент публикации новости в матче идет перерыв, счет равный — 1:1.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. В прошлом году москвичи под руководством испанского специалиста завоевали бронзовые медали чемпионата России.

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      Алексей Гусев
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