Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
2:0
Завершен
Ростов
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Металлург Мг
2:3
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Гавр
0:2
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|14-й тур
Локомотив М
3:1
Завершен
Зенит
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Ахмат
2:1
Завершен
Спартак М
МИР Российская Премьер-лига|17-й тур
Миннесота Уайлд
Сегодня
22:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
20:58, 3 декабря 2023Спорт

«Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» в матче РПЛ

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Московский «Спартак» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У красно-белых гол на счету Антона Зиньковского.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмом месте в чемпионате России. «Ахмат» остается аутсайдером РПЛ и занимает 13-ю строчку.

«Спартак» в следующем туре 9 декабря примет «Крылья Советов». «Ахмат» в тот же день на своем поле сыграет с «Ростовом».

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      «Какой искренний человек!» Медведев похвалил главу Пентагона за раскрытие истинной причины помощи Киеву

      В офисе Зеленского опровергли информацию о конфликте с Залужным

      Украинцам предложили выбрать нового главкома ВСУ

      В офисе Зеленского признали неспособность нарастить военное производство

      В Дагестане призвали изменить подход к воспитанию после драки девочек

      «Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

      Воскресный снегопад оказался рекордным для Москвы

      Минобороны захотело изменить требования к состоянию здоровья для службы в армии

      В Эстонии начали выдавать предупредительные листовки следующим в РФ гражданам

      Стало известно о грозящих Карпину санкциях за слова о дебилах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости