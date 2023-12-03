«Спартак» проиграл аутсайдеру РПЛ

«Спартак» проиграл на выезде «Ахмату» в матче РПЛ

Московский «Спартак» на выезде проиграл грозненскому «Ахмату» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру»

Встреча прошла в воскресенье, 3 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Гамид Агаларов и Светослав Ковачев. У красно-белых гол на счету Антона Зиньковского.

«Спартак» с 27 очками находится на седьмом месте в чемпионате России. «Ахмат» остается аутсайдером РПЛ и занимает 13-ю строчку.

«Спартак» в следующем туре 9 декабря примет «Крылья Советов». «Ахмат» в тот же день на своем поле сыграет с «Ростовом».