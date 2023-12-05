В Думе захотели наказывать за оскорбляющие женщин идеи по повышению рождаемости

Депутат ГД Даванков предложил штрафовать чиновников за оскорбляющие женщин идеи

Вице-спикер Госдумы (ГД) Владислав Даванков предложил наказывать депутатов и чиновников за идеи, оскорбляющие чувства женщин, штрафом в 100 тысяч рублей. Об этом парламентарий заявил в эфире «Дума ТВ»

По его словам, законопроект о защите чувств женщин уже находится в разработке. «Штраф в размере 100 тысяч рублей для должностных лиц очень быстро охладит пыл так называемых демографов, которые пытаются решить проблему рождаемости такими, на мой взгляд, средневековыми методами», — сказал он.

Даванков напомнил, что уже 11 регионов России ввели ограничения, касающиеся абортов. Вице-спикер нижней палаты парламента обратился к коллегам из Госдумы и губернаторам с просьбой остановиться с принятием подобных инициатив, так как нужно проанализировать, работают ли эти меры.

Даванков также отметил, что все недавние идеи по повышению рождаемости носят запретительный характер и не касаются, например, материальной помощи. «Кто-то говорил, что женщинам не нужно получать высшее образование, кто-то говорил, что нужно запретить аборты, — обратил внимание парламентарий в беседе с Telegram-каналом Shot.. — На мой взгляд, это по-настоящему оскорбляет наших женщин, женщин России, которым не позволяют принимать решения самостоятельно».

Вице-спикер Госдумы добавил, что женщины принимают решение сделать аборт не от хорошей жизни, а в качестве вынужденной меры.