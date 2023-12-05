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10:27, 5 декабря 2023Мир

В Финляндии рассказали о военных мотивах закрытия границы с Россией

Iltalehti: армия США разместит военный контингент на территории Финляндии

Фото: Lehtikuva / Emmi Korhonen / Reuters

Борьба с мигрантами не является истинной причиной закрытия финляндскими властями границы с Россией, у этого решения есть военные мотивы, связанные с НАТО. Об этом заявил доцент Хельсинкского университета политолог Йохан Бэкман, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, закрытия российско-финляндской границы потребовали от Финляндии в НАТО, потому что у американцев есть планы по созданию военной базы на финской территории. Он уточнил, что уже готов черновой вариант соглашения об оборонном сотрудничестве между США и Финляндией (Defence Cooperation Agreement), сославшись на сентябрьское заявление президента Финляндии Саули Ниинисте об открытой для Пентагона возможности размещать в стране воинские контингенты. «Нам нужен диалог. Финские власти по инструкциям Вашингтона отказались от каких-либо разговоров с русскими», — рассказал Бэкман.

Также отмечается, что по информации издания Iltalehti, армия США будет использовать для своих нужд третий по размерам пассажирский аэропорт в стране — Рованиеми. Сообщается, что ВВС США разместят там истребители F-35 финских ВВС.

Ранее Хельсинки разорвали договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Известно, что данный шаг финляндских властей стал ответом на аналогичные действия Москвы.

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      Дарья Балацкая
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