В Госдуме отреагировали на попытку массированного удара дронов ВСУ на Крым

Депутат Госдумы Шеремет: западные дроны-разведчики над Черным морем надо сбивать

Западные беспилотники, участвующие в подготовке атак на Крым, необходимо сбивать, как это происходить с непосредственно участвующими в налетах дронами. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.

В ночь на 5 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались осуществить массированную атаку на полуостров. По данным Минобороны России, над акваторией Азовского моря и над Крымом было перехвачено 35 беспилотников.

По словам Шеремета, каждой атаке предшествуют продолжительные полеты западных разведывательных дронов над Черным морем и неподалеку от Крыма. Эти аппараты собирают данные и передают их ВСУ, заявил депутат. В связи с этим разведывательные беспилотники нужно объявить законными военными целями и уничтожать, добавил он.

Весной этого года американский беспилотник MQ-9 упал в Черном море. В Минобороны России уточнили, что дрон летел в сторону российской границы с выключенными транспондерами и нарушил границы района режима использования воздушного пространства в районе Крымского полуострова.