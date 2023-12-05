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15:50, 5 декабря 2023Спорт

В Госдуме предложили запретить поп-ММА

Депутат Хамзаев предложил запретить поп-ММА и проверить участников на экстремизм

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить поп-ММА. Его слова приводит РИА Новости.

Хамзаев назвал данный вид спорта глупым и социально опасным явлением, в основе которого лежат провокация и агрессия. По его мнению, необходимо полностью заблокировать подобные проекты, которые деструктивно отражаются на молодежи. Кроме того, нужно проверить основателей и участников поп-MMA-организаций на экстремизм, а также провести комплексную проверку со стороны ФНС.

Поп-MMA — это бои по правилам смешанных единоборств, а также кулачные бои, трансляции которых проходят на интернет-платформах. В поединках участвуют не только спортсмены, но и звезды шоу-бизнеса, блогеры и не имеющие спортивного опыта люди.

В 2022 году промоушен «Наше дело» организовал схватки особого формата: бойцы дрались в клетке в перчатках для MMA, но по правилам бокса. В частности, актер Никита Джигурда отправил в нокаут депутата Виталия Милонова. Затем последовала победа актера над телеведущим Отаром Кушанашвили. Прервать победную серию Джигурды смог блогер Александр Шпак.

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      Анастасия Борисова
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