В России оценили слова главы UFC о женском поведении мужчин в США

Промоутер Гаджиев поблагодарил главу UFC за комплимент в адрес российских мужчин

Российский промоутер Камил Гаджиев на своем YouTube-канале оценил слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о женском поведении мужчин в США.

Промоутер посчитал, что так можно сказать не только об американцах, но и о европейцах. Он поблагодарил главу UFC за комплимент в адрес России и российских мужчин. «Он всегда, во все времена, не стеснялся говорить правду», — подчеркнул Гаджиев.

30 ноября Уайт поставил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в пример молодым американцам. По его мнению, команда спортсмена могла бы прямо сейчас захватить США.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.