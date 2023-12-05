Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Нефтехимик
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лутон Таун
Сегодня
23:15 (Мск)
Арсенал
Англия - Премьер-лига|15-й тур
09:52, 5 декабря 2023Спорт

В России оценили слова главы UFC о женском поведении мужчин в США

Промоутер Гаджиев поблагодарил главу UFC за комплимент в адрес российских мужчин

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский промоутер Камил Гаджиев на своем YouTube-канале оценил слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта о женском поведении мужчин в США.

Промоутер посчитал, что так можно сказать не только об американцах, но и о европейцах. Он поблагодарил главу UFC за комплимент в адрес России и российских мужчин. «Он всегда, во все времена, не стеснялся говорить правду», — подчеркнул Гаджиев.

30 ноября Уайт поставил российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в пример молодым американцам. По его мнению, команда спортсмена могла бы прямо сейчас захватить США.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил титул. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский военный заявил об ударе ВСУ по 25 своим же бойцам. Они хотели сдаться в плен России

      Иностранца и троих россиян задержали за серию краж из домов в приграничной зоне

      В НАТО заверили в продолжении помощи Украине вопреки позиции ряда стран-членов

      Катя Лель тайно развелась с мужем спустя 15 лет брака

      Оценены пределы текущего роста курса доллара

      Имущество холдинга российского экс-депутата арестовали по делу о мошенничестве

      Врач раскрыла приводящую к отложению жира на животе привычку

      Российские власти решили не отказываться от новых пошлин

      В России заявили о готовности к переговорам с Украиной. Что об этом думают на Западе?

      Керченская переправа перешла на работу по фактической погоде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости