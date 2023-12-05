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08:23, 5 декабря 2023Россия

В российском регионе школьников перевели на дистант из-за 49-градусных морозов

В Якутске школьников перевели на дистанционку из-за 49-градусных морозов

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

В Якутске школьников отправили учиться дистанционно из-за морозов в 49 градусов, которые зафиксировали в городе. О переводе сообщило управление образования городской администрации в Telegram-канале.

В городе вторник, 5 декабря, объявили для учеников старших классов актированным днем — это день, когда жителям региона запрещено работать вне помещений. «Актированный день объявляется на весь день, независимо от смены..., организуется обучение с использованием дистанционных технологий», — уточнили там.

Ранее в трех районах Якутии зафиксировали морозы ниже 50 градусов. Столбики термометра опустились до минус 53 градусов в Верхоянске, до минус 52 — в Оймяконе, до минус 51 — в населенных пунктах Ытык-Кюель, Чурапча и Хабардино. 50-градусные морозы синоптики зафиксировали в Агме и Усть-Моме.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что на российские регионы надвигается аномальное похолодание, в отдельных регионах морозы будут достигать минус 40...50 градусов. Холоднее всего будет в Красноярском и Хабаровском краях, Магаданской области, в Якутии и на Чукотке.

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      Анастасия Шейкина
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