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15:19, 6 декабря 2023Наука и техника

Американские подлодки получат ракеты для противодействия Китаю

ВМС США оснастят подлодки противокорабельными ракетами Tomahawk в 2024 году

Фото: U.S. Naval Forces Central Command / U.S. 5th Fleet / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США планируют в 2024 году начать оснащение подводных лодок противокорабельными ракетами Tomahawk. Новое оружие предназначено для противодействия Китаю, передает Bloomberg.

Крылатые ракеты Tomahawk версии Maritime Strike разместят на подлодках после 1 октября 2024 года. Руководитель программы разработки ракеты капитан Джон Херси отметил, что новые версии боеприпаса получат усовершенствованную систему наведения, позволяющую поражать движущиеся цели в море. Он добавил, что в прошлом году ВМС США получили прототип ракеты для испытаний. Бывший подводник и глава консультативной группы ВМС по Азиатско-Тихоокеанскому региону Брент Сэдлер допустил, что дальность действия ракеты составит 1600 километров.

Ракетами вооружат подлодки класса «Лос-Анджелес» и «Вирджиния», которые могут нести ракеты Tomahawk для поражения наземных целей.

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«График выпуска новой ракеты морского базирования примерно соответствует планам Пентагона разместить тысячи беспилотных летательных аппаратов в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю, известным как программа Replicator, которую Пентагон намерен развернуть в больших масштабах в период с февраля по август 2025 года», — отметили в публикации.

Ранее представитель Тихоокеанского командования Вооруженных сил США (USARPAC) Роб Филипс сообщил, что Штаты решили разместить новые ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в 2024 году.

В июле издание The Drive писало, что армия США запустила ракету Tomahawk из наземной установки Mid-Range Capability (MRC).

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      Даниил Иринин
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