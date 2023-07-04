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16:37, 4 июля 2023Наука и техника

В США рассказали о запуске Tomahawk из наземной установки

The Drive: армия США может запускать ракеты Tomahawk из наземной установки

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Армия США запустила ракету Tomahawk из наземной установки. Об этом рассказывает американское издание The Drive.

В публикации отмечается, что в качестве пусковой установки использовалась Mid-Range Capability (MRC), также известная как система Typhon. Издание утверждает, что в настоящее время армия США располагает батареей из четырех подобных установок, установленных на прицепах грузовиков.

The Drive пишет, что ранее с подобных установок запускались ракеты Standard Missile 6 (SM-6).

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В декабре 2022 года корпорация Lockheed Martin сообщила, что Управление оперативных возможностей и критических технологий армии США получило первую батарею Typhon, позволяющую запускать крылатые ракеты Tomahawk из наземной установки.

В ноябре 2021 года The Drive заметило, что в будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия, в частности, системы Typhon.

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    Иван Потапов
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