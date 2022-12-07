Армия США получила первый наземный Tomahawk

Lockheed Martin: армия США получила систему Typhon

Управление оперативных возможностей и критических технологий армии США получило первую батарею Typhon, позволяющую запускать крылатые ракеты Tomahawk из наземной установки. Об этом сообщает корпорация Lockheed Martin.

Отмечается, что батарея Mid-Range Capability (MRC), также известная как система Typhon, включает пусковые установки, ракеты и центр управления, предназначенные для противодействия наземным угрозам.

«Инвестиции Lockheed Martin в современные инженерные процессы и цифровую трансформацию позволили компании масштабировать возможности управления и контроля Aegis и систему вертикального пуска Mark 41 для быстрого удовлетворения потребностей армии в ведении огня на большие расстояния», — говорится в сообщении корпорации.

По словам директора Управления оперативных возможностей и критических технологий армии США, генерал-лейтенанта Роберта Раша, создание системы MRC началось в июле 2020 года и уже завершилось.

Издание The Drive напоминает, что установки MRC позволяют запускать не только Tomahawk, но и ракеты RIM-174 Standard Extended Range Active Missile (ERAM), также известные как Standard Missile 6 (SM-6). В публикации отмечается, что одна пусковая установка Typhon включает четыре ракеты, а каждая батарея содержит, в свою очередь, четыре пусковых установки.

Издание напоминает, что ранее создание систем, аналогичных Typhon, было бы запрещено действовавшими российско-американскими договоренностями.

В ноябре 2021 года The Drive сообщило, что в будущем недавно воссозданное 56-е артиллерийское командование армии США в Германии получит в свое распоряжение ряд создаваемых в настоящее время образцов новейшего американского оружия. В частности, системы Typhon.