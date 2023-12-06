Четыре года колонии: военный суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России

«Ъ»: суд впервые вынес приговор офицерам ВС РФ, не предотвратившим атаку ВСУ

2-й Западный окружной военный суд в Москве впервые вынес приговор двум офицерам, не предотвратившим атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Слушание проходило по делу о нарушении правил боевого дежурства при отражении внезапного нападения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Четыре года колонии строгого режима получили офицеры по обвинению в нарушении правил боевого дежурства. Они не предотвратили атаку ВСУ на склад боеприпасов в Белгородской области

Речь идет об обстреле склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар, предположительно, ракетами «Точка-У», из Харьковской области. В результате военнослужащие понесли потери личного состава в количестве семи человек, 43 пострадали. Пятнадцать единиц техники было полностью уничтожено, около 30 получили серьезные повреждения. Ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.

Дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова рассматривалось в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний, в том числе одно из них по избранию меры пресечения в виде ареста.

Суд признал вину доказанной, но не стал применять к подсудимым всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.

Офицеры получили меньше предусмотренного статьей срока, они могут претендовать на УДО

Источник «Коммерсанта» рассказал, что офицерам грозило до десяти лет лишения свободы.

Подсудимым удалось не только избежать максимального срока, но и дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий Источник издания «Коммерсантъ»

Бондарев и Дмитраков отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Они могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО). Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды Вооруженных сил России, допустил собеседник издания.

Как сообщил адвокат одного из подсудимых, фигуранты не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

Дело офицеров начали рассматривать в августе, оно стало первым уголовным процессом о непредотвращении атаки на территорию России

11 августа стало известно, что суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию.

Анатолию Бондареву и Дмитрию Дмитракову грозило до десяти лет тюрьмы. По версии следствия, не смогли предотвратить обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) своей части в районе села Старая Нелидовка.

31 августа сообщалось, что дело начнет слушать Второй Западный окружной военный суд. Офицерам вменялось совершение преступления по части 2 статьи 340 УК РФ («Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства и тяжкие последствия»).

