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01:19, 6 декабря 2023Силовые структуры

Четыре года колонии: военный суд впервые вынес приговор офицерам, не предотвратившим атаку ВСУ на территорию России

«Ъ»: суд впервые вынес приговор офицерам ВС РФ, не предотвратившим атаку ВСУ
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

2-й Западный окружной военный суд в Москве впервые вынес приговор двум офицерам, не предотвратившим атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России. Слушание проходило по делу о нарушении правил боевого дежурства при отражении внезапного нападения. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Четыре
года колонии строгого режима

получили офицеры по обвинению в нарушении правил боевого дежурства. Они не предотвратили атаку ВСУ на склад боеприпасов в Белгородской области

Речь идет об обстреле склада техники и боеприпасов в районе села Старая Нелидовка в Белгородской области. В апреле 2022 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар, предположительно, ракетами «Точка-У», из Харьковской области. В результате военнослужащие понесли потери личного состава в количестве семи человек, 43 пострадали. Пятнадцать единиц техники было полностью уничтожено, около 30 получили серьезные повреждения. Ущерб оценивается в 90 миллионов рублей.

Дело подполковника Анатолия Бондарева и майора Дмитрия Дмитракова рассматривалось в закрытом для СМИ режиме, всего с августа прошло шесть заседаний, в том числе одно из них по избранию меры пресечения в виде ареста.

Суд признал вину доказанной, но не стал применять к подсудимым всю полноту санкций, заложенных в статье 340 УК РФ, по которой они обвинялись.

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Офицеры получили меньше предусмотренного статьей срока, они могут претендовать на УДО

Источник «Коммерсанта» рассказал, что офицерам грозило до десяти лет лишения свободы.

Подсудимым удалось не только избежать максимального срока, но и дополнительного наказания в виде лишения офицерских званий

Источник издания «Коммерсантъ»

Бондарев и Дмитраков отбыли более полутора лет из назначенного судом срока заключения, находясь под следствием. Они могут претендовать на условно-досрочное освобождение (УДО). Освободившись, военнослужащие могут вернуться в ряды Вооруженных сил России, допустил собеседник издания.

Как сообщил адвокат одного из подсудимых, фигуранты не признают свою вину и намереваются обжаловать приговор в апелляционной инстанции.

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Дело офицеров начали рассматривать в августе, оно стало первым уголовным процессом о непредотвращении атаки на территорию России

11 августа стало известно, что суд в Москве рассмотрит первое уголовное дело о нарушении правил боевого дежурства по отражению внезапного нападения на территорию.

Анатолию Бондареву и Дмитрию Дмитракову грозило до десяти лет тюрьмы. По версии следствия, не смогли предотвратить обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) своей части в районе села Старая Нелидовка.

31 августа сообщалось, что дело начнет слушать Второй Западный окружной военный суд. Офицерам вменялось совершение преступления по части 2 статьи 340 УК РФ («Нарушение правил несения боевого дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на РФ либо по обеспечению ее безопасности, если это деяние повлекло причинение вреда интересам безопасности государства и тяжкие последствия»).

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      Марина Совина
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