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11:49, 6 декабря 2023Наука и техника

Эффективность защиты российских танков от дронов оценили

Эксперт Кнутов рассказал об эффективности защиты российских танков от БПЛА

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Методики Минобороны России по защите танков и другой бронетехники от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) работают. Эффективность предложенных мер оценил военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с News.ru.

«Все это демонстрировалось на форуме "Армия-2023". Стояли танки, у которых на крыше были установлены специальные глушилки для дронов. Танки были оборудованы антидроновыми козырьками, специальными сетями, которые сокращают радиолокационную и тепловую заметность танка. Теперь это должно стать не какими-то отдельными экземплярами, а нормой в войсках, поэтому и вышло такое указание. Я могу сказать, что это работает», — сказал он.

Отмечается, что ранее Минобороны опубликовало рекомендации по защите техники от БПЛА. В них предлагают оснащать бронетехнику решетчатыми экранами для защиты верхней полусферы от беспилотников, а также генераторами помех.

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В октябре гендиректор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко сообщил, что в зоне специальной военной операции на бронемашинах проведены испытания системы «Тритон» для защиты танков от FPV-дронов.

В том же месяце стало известно, что «Уралвагонзавод» начал оснащать танки специальным навесом для защиты от беспилотников, который танкисты называют «мангалом». Изделие разработали с учетом анализа эффективности навесов, которые российские танкисты создавали самостоятельно.

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