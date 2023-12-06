Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:43, 6 декабря 2023Россия

Глава СПЧ усомнился в росте рождаемости после запрета абортов в частных клиниках

Глава СПЧ Фадеев призвал аккуратнее подходить к вопросу запретов в сфере абортов

Фото: Cat Box / Shutterstock / Fotodom

В вопросе запретов в сфере абортов нужно очень аккуратно разбираться. Об этом заявил глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев в беседе с ТАСС.

По его словам, в частных клиниках России проводится всего около 15 процентов всех абортов. Общественник усомнился, что запрет на процедуру прерывания беременности в коммерческих медучреждениях как-то изменят ситуацию с демографией.

«Кто доказал, что какие-то манипуляции с абортами вплоть до запрещения, увеличат рождаемость? Это откуда знают те люди, которые делают акценты именно на абортах? Любовь увеличивает рождаемость, а не запреты какие бы то ни было», — сказал он.

Ранее стало известно, что законопроект о выводе абортов из перечня услуг частных клиник могут внести в Госдуму в весеннюю сессию. Помимо этого, планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности.

5 декабря вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил наказывать «так называемых демографов, которые пытаются решить проблему рождаемости средневековыми методами», штрафом в 100 тысяч рублей за оскорбление чувств женщин. Парламентарий заявил, что все недавние инициативы по повышению рождаемости носят запретительный характер и не касаются, например, материальной помощи. По его словам, такие идеи, как запрет абортов, по-настоящему оскорбительны для россиянок, так лишают их права принимать решения самостоятельно.

Материалы по теме:
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам. Почему это навредит женщинам?
Патриарх Кирилл хочет запретить «склонение» россиянок к абортам.Почему это навредит женщинам?
13 ноября 2023
«Материнство — это не обязанность» В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
«Материнство — это не обязанность»В России говорят о запрете абортов в частных клиниках. Почему это никому не поможет?
3 августа 2023
«Я была ужасно напугана» Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
«Я была ужасно напугана»Россиянки приходят к врачам перед абортом. Как эти консультации ломают им жизнь?
19 июля 2023

Против ограничений абортов также неоднократно выступала депутат Госдумы Нина Останина. В беседе с «Лентой.ру» она заявила, что женщина должна иметь полное право обратиться в частную клинику для проведения процедуры прерывания беременности. Парламентарий также подчеркнула, что отрицательно относится к любому вмешательству государства в частную жизнь граждан. Политик напомнила, что аборт — личное дело женщины и семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье обнаружили тело экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы

      В России затонули сотни кораблей

      Писатель потерял жену и узнал о ее неприличных секретах и двойной жизни

      Глава СПЧ усомнился в росте рождаемости после запрета абортов в частных клиниках

      Доказана возможность обнаружения аминокислот на Энцеладе

      Россиянам посоветовали не принимать ванну ради одной цели

      Россиянам назвали способы не переедать за новогодним столом

      Европа захотела отложить вступление в силу одного из последствий Brexit

      Стало известно об операции СБУ против экс-депутата Верховной Рады Кивы

      Google оштрафовали в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости