Госдума приняла закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках

Госдума одобрила в окончательном чтении законопроект о запрете на использование школьниками телефонов на уроках. По мнению депутатов, это может повысить авторитет педагогов, а также позволит учащимся больше общаться в классе. Теперь законопроект должен получить одобрение Совета Федерации.

Запрет на телефоны на уроках связан с повышением авторитета педагогов

В карточке документа, опубликованного на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД), говорится, что соответствующие изменения будут внесены в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». Согласно пояснительной записке к законопроекту, реализация этого положения позволит повысить авторитет педагогической профессии. «Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации», — говорится в документе.

Отмечается, что благоприятные условия для педагога связаны с соблюдением дисциплины со стороны школьников. Так, будет запрещено использовать на уроках средства связи. Исключением станут предусмотренные образовательной программой случаи, в которых необходимо будет обратиться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся и сотрудников образовательной организации.

Автор идеи высказалась о хранении телефонов и исключительных случаях

Соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что место хранения техники будет определять не Госдума, а профильное министерство. По ее словам, представители министерства внимательно изучат мнение родительского, экспертного сообщества и пропишут единые нормы, которые можно будет рекомендовать школам. «В законе нельзя прописать "хранить в ячейке, в тапочке, у входа или у выхода". Федеральный закон имеет рамочные отсылочные нормы», — объяснила она.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Останина также добавила, что в исключительных случаях телефоны запрещать не будут. «Предположим, у ребенка хроническое заболевание, его нельзя лишать возможности пользоваться телефоном. Это совершенно очевидно. Эти вещи надо предвидеть. Также иногда и сам педагог просит что-то снять на телефон, какой-то QR-код, и это нормально», — добавила она.

Общий запрет на использование телефонов на уроках был введен в 2022 году

Министр просвещения России в августе 2022 года заявил, что с 1 сентября запрещается использование мобильных телефонов во время уроков. По его словам, телефонами школьникам нельзя пользоваться согласно новым санитарным правилам. Подобное правило в образовательных учреждениях введено для того, чтобы смартфоны не отвлекали детей от занятий, объяснил министр. Тогда отмечалось, что с родителями школьники могут связываться на переменах.

«Я неоднократно говорил о моей дочке. Вот она сейчас в 7-й класс идет, сын идет в 1-й класс. У нее не было мобильных телефонов до 14 лет. И от этого она хуже учиться не стала. В 14 лет появился мобильный телефон кнопочный. Но ни смартфонов, ни социальных сетей, которые зачастую отвлекают и негативно формируют ребенка, — этого нет», — рассказывал тогда он.