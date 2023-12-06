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16:18, 6 декабря 2023Путешествия

Иностранец попытался вывезти из России десятки килограммов икры и попался

Пассажир пытался вывезти из Красноярска в Ташкент 78 килограммов икры и попался

Фото: ФТС

Иностранец попытался вывезти из России десятки килограммов икры и попался таможенникам в авиагавани. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что пассажир, вылетающий из Красноярска в Ташкент, выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

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«Сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже авиапассажира 78 килограммов незадекларированной икры лосося», — говорится в сообщении.

Общая стоимость найденной у него икры составила 312 тысяч рублей. Иностранный гражданин признался, что везет икру родственнику для дальнейшей реализации. В отношении мужчины возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товара). Его оштрафовали на 156 тысяч рублей, а товар вернули владельцу.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.

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      Фариза Бацазова
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