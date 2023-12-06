Пассажир пытался вывезти из Красноярска в Ташкент 78 килограммов икры и попался

Иностранец попытался вывезти из России десятки килограммов икры и попался таможенникам в авиагавани. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что пассажир, вылетающий из Красноярска в Ташкент, выбрал «зеленый» коридор для прохождения таможенного контроля, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих декларированию.

«Сотрудники таможенного поста обнаружили в багаже авиапассажира 78 килограммов незадекларированной икры лосося», — говорится в сообщении.

Общая стоимость найденной у него икры составила 312 тысяч рублей. Иностранный гражданин признался, что везет икру родственнику для дальнейшей реализации. В отношении мужчины возбудили административное дело по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование товара). Его оштрафовали на 156 тысяч рублей, а товар вернули владельцу.

Ранее в декабре пассажир самолета попытался пронести на борт 160 почти задохнувшихся в багаже экзотических животных и попался таможенникам в аэропорту Лимы, Перу. Уточняется, что мужчина летел в неустановленную азиатскую страну.

