Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь»

Reuters: Италия решила выйти из программы Китая «Один пояс — один путь»

Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь». Об этом со ссылкой на источники в итальянском правительстве сообщает Reuters.

Как указывает агентство, премьер-министр страны Джорджа Мелони в течение нескольких последних месяцев неоднократно заявляла о планах выхода из китайской инициативы.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто также заявлял, что Рим намерен выйти из программы без ущерба для отношений с Пекином.

До этого Пекин направил в Рим высокопоставленного дипломата, директора международного отдела Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, чтобы он попытался убедить правительство Италии не выходить из инициативы.