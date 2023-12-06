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15:35, 6 декабря 2023Мир

Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь»

Reuters: Италия решила выйти из программы Китая «Один пояс — один путь»
Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто. Фото: Takashi Aoyama / Reuters

Италия решила выйти из китайской программы «Один пояс — один путь». Об этом со ссылкой на источники в итальянском правительстве сообщает Reuters.

Как указывает агентство, премьер-министр страны Джорджа Мелони в течение нескольких последних месяцев неоднократно заявляла о планах выхода из китайской инициативы.

Ранее министр обороны Италии Гвидо Крозетто также заявлял, что Рим намерен выйти из программы без ущерба для отношений с Пекином.

До этого Пекин направил в Рим высокопоставленного дипломата, директора международного отдела Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, чтобы он попытался убедить правительство Италии не выходить из инициативы.

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      Глеб Бажуткин
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