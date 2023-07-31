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08:26, 31 июля 2023Мир

Италия захотела выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь»

Министр обороны Италии: Рим намерен выйти из инициативы «Один пояс — один путь»
Гвидо Крозетто

Гвидо Крозетто. Фото: Remo Casilli / Reuters

Рим намерен выйти из китайской инициативы «Один пояс — один путь» (ОПОП) без ущерба для отношений с Пекином. Об этом в интервью газете Corriere della Sera сообщил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

«Сегодня проблема заключается в том, как выйти из инициативы без ущерба для отношений с Пекином», — сказал он, назвав Китай «не только конкурентом, но и партнером».

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По словам главы оборонного ведомства, присоединение Италии к ОПОП было «опасным и импровизированным решением» правительства экс-премьера Джузеппе Конте.

Ранее Пекин направил в Рим высокопоставленного дипломата, директора международного отдела Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, чтобы он попытался убедить правительство Италии не выходить из ОПОП.

Рим подвергся резкому осуждению со стороны Вашингтона и Брюсселя, когда в 2019 году присоединился к китайской инициативе, став единственной страной-участницей программы из «Большой семерки» (G7). Мелони во время прошлогодней избирательной кампании публично назвала это решение большой ошибкой.

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    Глеб Бажуткин
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