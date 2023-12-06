Китай запустил спутник на ракете с морской платформы

Китай успешно запустил спутник на ракете с морской платформы

Китай успешно запустил спутник, предназначенный для тестирования интернет-технологий, на легкой твердотопливной ракете с морской платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Старт носителя Jielong-3 произошел 6 декабря 03:24 по местному времени (5 декабря в 22:24 по московскому времени) с морской платформы недалеко от города Янцзян в провинции Гуандун.

В декабре Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли MisrSat-2 для Египта. Легкая двухступенчатая ракета CZ-2C со спутником стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников.