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12:25, 6 декабря 2023Наука и техника

Китай запустил спутник на ракете с морской платформы

Китай успешно запустил спутник на ракете с морской платформы

Кадр: China News Service / Wikimedia

Китай успешно запустил спутник, предназначенный для тестирования интернет-технологий, на легкой твердотопливной ракете с морской платформы. Об этом сообщает ТАСС.

Старт носителя Jielong-3 произошел 6 декабря 03:24 по местному времени (5 декабря в 22:24 по московскому времени) с морской платформы недалеко от города Янцзян в провинции Гуандун.

В декабре Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли MisrSat-2 для Египта. Легкая двухступенчатая ракета CZ-2C со спутником стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников.

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      Иван Потапов
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