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10:33, 4 декабря 2023Наука и техника

Китай запустил спутник ДЗЗ для Египта

Китай успешно запустил спутник ДЗЗ MisrSat-2 для Египта

Фото: Wang Jiangbo / XinHua / Globallookpress.com

Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) MisrSat-2 для Египта. Об этом со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники сообщает ТАСС.

Кроме космического аппарата (КА) MisrSat-2, предназначенного для обеспечения потребностей сельского и городского хозяйств, градостроительства и экологии, на околоземную орбиту были выведены спутники Starpool-2A и Starpool-2B (также известны как Xingchi-2A и Xingchi-2B).

Легкая двухступенчатая ракета CZ-2C с КА стартовала с космодрома Цзюцюань на севере КНР в 07:10 по московскому времени. Пуск стал 499-м для носителей семейства CZ.

Ранее издание SpaceNews сообщило, что Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников.

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      Иван Потапов
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