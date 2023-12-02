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00:30, 2 декабря 2023Наука и техника

Китай создаст систему воздушного старта для запусков спутников

SpaceNews: Китай создаст систему воздушного старта для запусков спутников

Фото: SpaceX / Unsplash

Китай работает над созданием системы воздушного старта, позволяющей при помощи ракет воздушного базирования производить запуски небольших спутников. Об этом со ссылкой на материалы 74-го Международного астронавтического конгресса, проходившего в октябре в Баку (Азербайджан), сообщает издание SpaceNews.

Речь идет о 20-тонном трехступенчатом носителе, запускаемом на высоте 11,9 километра с самолета, летящего на скорости 0,8 числа Маха. Ракета космического назначения должна выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров груз общей массой до 300 килограммов.

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Целью создания ракеты называется обеспечение «гибкого, доступного и специализированного запуска» малых спутников.

В ноябре ТАСС со ссылкой на китайские СМИ сообщил, что первый пуск китайской многоразовой ракеты Xingyun 1 планируется произвести в 2024 году.

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      Иван Потапов
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