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18:05, 30 ноября 2023Наука и техника

В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

Китайская многоразовая ракета Xingyun 1 будет запущена в 2024 году

Фото: China Daily / Reuters

Первый пуск китайской многоразовой ракеты Xingyun 1 планируется произвести в 2024 году. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает ТАСС.

Старт должен состояться со строящейся в городе Вэньчан южной китайской провинции Хайнань площадки, которая станет первым в КНР столом для запуска коммерческих ракет.

В ноябре китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola 2Y многоразовой ступени перспективной ракеты.

В октябре китайская компания Space Pioneer начала новый сбор средств на создание аналога американской ракеты Falcon 9.

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      Иван Потапов
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