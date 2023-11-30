В Китае запустят многоразовую ракету в 2024 году

Китайская многоразовая ракета Xingyun 1 будет запущена в 2024 году

Первый пуск китайской многоразовой ракеты Xingyun 1 планируется произвести в 2024 году. Об этом со ссылкой на китайские СМИ сообщает ТАСС.

Старт должен состояться со строящейся в городе Вэньчан южной китайской провинции Хайнань площадки, которая станет первым в КНР столом для запуска коммерческих ракет.

В ноябре китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola 2Y многоразовой ступени перспективной ракеты.

В октябре китайская компания Space Pioneer начала новый сбор средств на создание аналога американской ракеты Falcon 9.