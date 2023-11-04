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04:33, 4 ноября 2023Наука и техника

В Китае успешно посадили ступень многоразовой ракеты

Китайская компания iSpace успешно посадила ступень многоразовой ракеты

Фото: Reuters

Китайская компания iSpace успешно посадила испытательный образец Hyperbola-2Y многоразовой ступени перспективной ракеты. Об этом сообщает SpaceNews. Соответствующее видео опубликовано в X.

Испытания проходили на космодроме Цзюцюань автономного района Внутренняя Монголия. В ходе полета, длившегося 51 секунду, изделие достигло высоты 178 метров, после чего успешно совершило мягкую посадку.

В длину испытательный образец первой ступени достигает 17 метров, в диаметре — 3,35 метра. Изделие оснащено двигателем Focus-1, работающем на кислороде и метане, а для посадки оснащено четырьмя опорами.

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