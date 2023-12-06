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06:04, 6 декабря 2023Мир

В США признали соучастие Вашингтона в перевороте на Украине

Американский конгрессмен Мэсси признал соучастие США в перевороте на Украине
СюжетСанкции против России:

Фото: Sergey Lantyukhov / Global Look Press

Вашингтон в 2014 году помог свергнуть избранное правительство Украины, заявил член Палаты представителей США Томас Мэсси. Об этом он рассказал в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х.

Как уточнил политик, США «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть. «Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — признал он соучастие Вашингтона.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. По словам главы государства, западные страны хотят разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность.

Он отметил, что госпереворот на Украине в 2014 году, результатом которого стали раскол страны и выход из ее состава Крыма, организовали США.

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      Марина Совина
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