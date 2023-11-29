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20:52, 29 ноября 2023Россия

Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

Путин: десятилетиями псевдоисторики промывали мозги людям на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

На Украине десятилетиями псевдоисторики промывали людям мозги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Такое мнение глава государства выразил во время встречи с молодыми учеными, говоря о ситуации в новых регионах России.

«Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы», — пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. По словам главы государства, западные страны хотят разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность.

«Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», — заявил президент.

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      Никита Абрамов
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