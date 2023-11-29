Путин рассказал о промывающих мозг псевдоисториках на Украине

Путин: десятилетиями псевдоисторики промывали мозги людям на Украине

На Украине десятилетиями псевдоисторики промывали людям мозги. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

Такое мнение глава государства выразил во время встречи с молодыми учеными, говоря о ситуации в новых регионах России.

«Эти псевдоисторики людям промывали мозги там десятилетиями. И очень важно, чтобы на основе истинных, настоящих серьезных исследований у людей было ясное представление, кто мы, что мы», — пояснил президент.

Ранее Путин заявил, что Запад хочет расчленить и разграбить Россию. По словам главы государства, западные страны хотят разграбить Россию если не силой, то через смуту и раздробленность.

«Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия», — заявил президент.