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17:57, 6 декабря 2023Среда обитания

Дачников призвали распотрошить подушки и раскидать перья по участку

«Белновости»: птичьи перья можно использовать для подкормки огурцов и томатов

Фото: Julian Hanslmaier / Unsplash

Для подкормки огурцов, перца и томатов можно использовать птичьи перья. Распотрошить подушки дачников призвали эксперты «Белновостей».

Эксперты считают, что материал, которым набивают подушки, насыщает почву азотом, кремнием и серой. Удобрять почву птичьими перьями можно двумя способами. В первом случае достаточно раскидать их по грядкам во время весенней или осенней перекопки в расчете 100 граммов перьев на один квадратный метр земли. Во втором — необходимо сделать настой для полива растений. Для его приготовления понадобится три стакана перьев на десять литров воды. Смесь должна настояться в тепле в течение десяти дней.

Ранее садоводам рекомендовали удобрять почву вареньем. Подкормка на его основе может заменить навоз и перегной. Оно содержит глюкозу, витамины и другие важные для огородных культур соединения. Усилить его эффективность помогут дрожжи.

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      Виктория Клабукова
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