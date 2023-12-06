Появились кадры с места стрельбы по полицейским в Рязанской области

Прокуратура показала первые кадры с места стрельбы по полицейским под Рязанью

Опубликованы снимки с места стрельбы по полицейским на трассе М-8 в Рыбновском районе Рязанской области. Соответствующие кадры показала региональная прокуратура.

В ведомстве уточнили, что стрелком оказался 47-летний уроженец Вологодской области. Он оказал сопротивление при следственных действиях и начал стрелять из охотничьего ружья, лишив жизни одного из сотрудников полиции.

Ранее сообщалось, что мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области после того, как к нему пришли с обыском. В результате его действий сотрудник Вологодского управления МВД Максим Розанов получил ранение, его жизнь медикам спасти не удалось.