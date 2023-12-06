Сбер выплатил клиентам полтриллиона рублей дохода по вкладам в текущем году

Сбер за 10 месяцев 2023 года выплатил клиентам 503 млрд рублей дохода по вкладам

Сбер за десять месяцев 2023 года выплатил клиентам банка более чем полтриллиона рублей дохода по вкладам — 503 миллиарда. Об этом в кулуарах Дня инвестора Сбера сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Год был очень насыщенный на изменения рыночных условий, и мы проявляли гибкость в каждой ситуации. Так, в течение года мы настроили более 14 тысяч ставок по всем нашим сберегательным продуктам, чтобы у клиентов было больше возможностей выгодно размещать свои средства в Сбере», — отметил он.

Кроме того, портфель средств клиентов-физлиц Сбера за год вырос на 4,5 триллиона рублей, а по итогам года должен превысить 22 триллиона. При этом доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53 процентов.

В конце октября Сбер сообщил, что повысил ставки по СберВкладу, вкладам «Лучший %», «Управляй+». Максимальную ставку — 14 процентов годовых — предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев.