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10:21, 6 декабря 2023Экономика

Сбер выплатил клиентам полтриллиона рублей дохода по вкладам в текущем году

Сбер за 10 месяцев 2023 года выплатил клиентам 503 млрд рублей дохода по вкладам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Сбер за десять месяцев 2023 года выплатил клиентам банка более чем полтриллиона рублей дохода по вкладам — 503 миллиарда. Об этом в кулуарах Дня инвестора Сбера сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

«Год был очень насыщенный на изменения рыночных условий, и мы проявляли гибкость в каждой ситуации. Так, в течение года мы настроили более 14 тысяч ставок по всем нашим сберегательным продуктам, чтобы у клиентов было больше возможностей выгодно размещать свои средства в Сбере», — отметил он.

Кроме того, портфель средств клиентов-физлиц Сбера за год вырос на 4,5 триллиона рублей, а по итогам года должен превысить 22 триллиона. При этом доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53 процентов.

В конце октября Сбер сообщил, что повысил ставки по СберВкладу, вкладам «Лучший %», «Управляй+». Максимальную ставку — 14 процентов годовых — предлагает вклад «Лучший %» на шесть месяцев.

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      Антон Похиляк
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